За сутки большое количество ДТП в Свердловской области всё же не привело к жертвам

Четверг, 22 января 2026 года отметился довольно большим количеством дорожно-транспортных происшествий. При этом, как отмечают в Госавтоинспекции региона, эти ДТП не привели к жертвам. Обошлось даже без травм.Всего за сутки в области зарегистрировано 152 ДТП, но все они классифицируются как незначительные столкновения, не повлекшие угрозы жизни и здоровью. Абсолютное большинство инцидентов — 101 случай — произошло на территории Екатеринбурга. Значительное число аварий также зафиксировано в Нижнем Тагиле и Первоуральске (по 9), а также в Берёзовском и Сысерти (по 5).Основной причиной происшествий, как сообщает ГИБДД, стала потеря контроля на скользкой дороге и несоблюдение безопасной дистанции. Эти факторы обусловили более 85% всех столкновений. При этом серьёзных аварий удалось избежать благодаря повышенной внимательности участников движения в сложных зимних условиях.Надзорная деятельность автоинспекции за сутки была интенсивной: пресечено 1183 нарушения Правил дорожного движения. Водители допустили 1010 нарушений, пешеходы — 173. Особую тревогу вызывают факты управления в состоянии опьянения: от управления отстранены 15 водителей. Также выявлены 31 случай управления без прав или лишёнными прав.Статистика нарушений показывает сохраняющиеся риски: зафиксировано 17 нарушений правил перевозки детей и 266 не пристегнувшихся ремнями безопасности водителей. Мероприятие для возрастной категории 18+