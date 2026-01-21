Возрастное ограничение 18+
Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД поделилось подробностями ДТП в Каменске-Уральском, где вчера, 21 января, автобус сбил 80-летнюю женщину.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла примерно в 12.30 на перекрёстке проспекта Победы и улицы Добролюбова. Пожилая женщина переходила дорогу на «зелёный», когда автобус сбил её.
Стало известно, что в результате ДТП она получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в отделение реанимации.
Водитель в разговоре с госавтоинспекторами пояснил, что не увидел женщину из-за стойки, разделяющей лобовое стекло. На мужчину составили два протокола: по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью потерпевшего) и по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Также установлено, что автобус был исправен.
