Возрастное ограничение 18+
Автобус сбил пенсионерку в Каменске-Уральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня днём в Каменске-Уральском сегодня на улице Победы 46-летний водитель автобуса сбил 80-летнюю женщину, когда она переходила дорогу.
По предварительным данным, пенсионерка шла на «зелёный», когда автобус наехал на неё. В результате она получила травмы головы, и её госпитализировали.
Известно, что в момент ДТП в салоне автобуса было 20 пассажиров. Среди них пострадавших нет, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, пенсионерка шла на «зелёный», когда автобус наехал на неё. В результате она получила травмы головы, и её госпитализировали.
Известно, что в момент ДТП в салоне автобуса было 20 пассажиров. Среди них пострадавших нет, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на установление полной и объективной картины произошедшего. По факту происшествия назначена проверка»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в управлении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два ДТП с пассажирскими автобусами произошли в Свердловской области во время снегопада
19 января 2026
19 января 2026
Невписавшегося в поворот водителя грузовика будут судить за гибель пешехода в Екатеринбурге
15 января 2026
15 января 2026