В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в кафе при екатеринбургском аквапарке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с отравлением детей, питавшихся в кафетерии при аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге.
Уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Ранее сообщалось, что у детей выявили острую кишечную инфекцию, а в кафетерии, в котором они питались, обнаружили санитарно-эпидемиологические нарушения, в связи с чем работа заведения была приостановлена на месяц.
По данным регионального отделения Роспотребнадзора, зарегистрировано 5 случаев кишечной инфекции среди детей, посещавших аквапарк.
Также в ведомстве рассказали, что нарушения нашли сразу в двух точках питания: в кафе-мороженом (ИП Аганин В.Н.) и кафетерии «На корабле» (ООО «Моллино фуд»). В отношении предпринимателя и юрлица составлены протоколы по статье 6.6 КоАП РФ. Приостановлена работа обоих заведений.
«По одной из версий следствия, к произошедшему могли привести нарушения в работе объектов общественного питания, расположенных на территории аквапарка»,
– сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Также в ведомстве рассказали, что нарушения нашли сразу в двух точках питания: в кафе-мороженом (ИП Аганин В.Н.) и кафетерии «На корабле» (ООО «Моллино фуд»). В отношении предпринимателя и юрлица составлены протоколы по статье 6.6 КоАП РФ. Приостановлена работа обоих заведений.
