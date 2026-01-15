Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском аквапарке на месяц приостановили работу кафетерия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После обнаружения инфекции у детей, которые питались в кафе при екатеринбургском аквапарке «Лимпопо», работу точки питания по решению Чкаловского районного суда приостановили.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе приставов, кафетерий закрыли после поступления из детских городских больниц экстренных извещений о случаях острой кишечной инфекции у детей, которые питались в заведении. Также сообщается, что в точке питания были обнаружены санитарно-эпидемиологические нарушения.
Оборудование кафетерия и его входные группы уже опечатали.
«Судебными приставами деятельность кафетерия на улица Щербакова, 2. приостановлена на 30 суток»,
– сообщили в свердловском ГУФССП.
