В екатеринбургском аквапарке на месяц приостановили работу кафетерия





– сообщили в свердловском ГУФССП. «Судебными приставами деятельность кафетерия на улица Щербакова, 2. приостановлена на 30 суток»,

Фото: ГУФССП по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

После обнаружения инфекции у детей, которые питались в кафе при екатеринбургском аквапарке «Лимпопо», работу точки питания по решению Чкаловского районного суда приостановили.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе приставов, кафетерий закрыли после поступления из детских городских больниц экстренных извещений о случаях острой кишечной инфекции у детей, которые питались в заведении. Также сообщается, что в точке питания были обнаружены санитарно-эпидемиологические нарушения.Оборудование кафетерия и его входные группы уже опечатали.Мероприятие для возрастной категории 18+