Возрастное ограничение 18+
Водителя грузовика признали виновным в гибели сотрудника РЖД в ДТП с тепловозом в Берёзовском
Фото: прокуратура Свердловской области
В Берёзовском вынесли приговор водителю грузовика, который 8 марта 2025 года столкнулся с тепловозом, не успев затормозить перед железнодорожным переездом. В результате ДТП погиб сотрудник РЖД.
Судом и следствием установлено, что водитель грузовика, приближаясь к железнодорожному, не снизил скорость и не остановился перед знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено», что могло бы помочь избежать аварии.
В результате ДТП сотрудник РЖД, составитель поездов, получил множество травм, а также перелом рёбер и размозжение тканей поясничного отдела.
Берёзовский городской суд признал водителя грузовика виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и назначил ему в качестве наказания 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы с лишением права работать водителем на 2 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Судом и следствием установлено, что водитель грузовика, приближаясь к железнодорожному, не снизил скорость и не остановился перед знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено», что могло бы помочь избежать аварии.
«В соответствии с правилам дорожного движения водитель должен при подъезде к железнодорожному переезду убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Выезжать на переезд, если к нему в пределах видимости приближается локомотив, запрещено»,
– пояснили в областной прокуратуре.
В результате ДТП сотрудник РЖД, составитель поездов, получил множество травм, а также перелом рёбер и размозжение тканей поясничного отдела.
Берёзовский городской суд признал водителя грузовика виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и назначил ему в качестве наказания 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы с лишением права работать водителем на 2 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Невписавшегося в поворот водителя грузовика будут судить за гибель пешехода в Екатеринбурге
15 января 2026
15 января 2026