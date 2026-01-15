Возрастное ограничение 18+
ГИБДД раскрыло подробности смертельного ДТП под Североуральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД раскрыло детали ДТП на 118-м километре трассы «Серов – Североуральск – Ивдель», где грузовик «Почты России» столкнулся с Kia Cerato. В результате происшествия погиб пассажир легкового автомобиля.
По предварительным данным, 48-летний водитель Kia выехал на встречную полосу, по которой в этот момент ехал грузовик. Впоследствии погиб 46-летний пассажир, находившийся на заднем сидении. Он был жителем Челябинской области. Водитель и второй пассажир, ехавший спереди, – 52-летний мужчина – с травмами доставили в больницу Североуральска.
Водитель грузовика – 30-летний мужчина – и его пассажир в ДТП не пострадали. Он следовал по путевому листу из Ивделя в Екатеринбург. В кузове были посылки.
На месте аварии автоинспекторы обнаружили неудовлетворительные –наличие зимней скользкости в виде снежного наката. В ближайшее время подрядчику, убиравшему этот участок, собираются направить представление об устранении недостатков.
«Все трое находившихся в легковом автомобиле направлялись на работу вахтовым методом в ХМАО – Югра»,
– рассказали в областном УГИБДД.
