В Екатеринбурге грузовик не вписался в поворот и вмял женщину в забор
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшую среду, 1 октября, в Екатеринбурге на перекрёстке возле дома на Советской, 24А грузовик насмерть сбил женщину.
Авария произошла примерно в шесть часов вечера. По предварительным данным, водитель грузовика при повороте направо случайно заехал на бордюрный камень и задел женщину, которая стояла за ограждением, отделявшим пешеходную зону от проезжей части, рассказали в ГИБДД.
По словам очевидцев, женщину «смяло» вместе с забором. Она скончалась на месте ДТП до прибытия скорой.
Известно, что за рулём грузовика был 51-летний житель Тюмени с 33-летним стажем вождения. Ранее к административной ответственности не привлекался.
