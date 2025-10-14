Возрастное ограничение 18+
Сына полковника Росгвардии обязали содержать дочь погибшего по его вине в ДТП пассажира такси
В Екатеринбурге вынесли решение по очередному делу о скандальном ДТП Владимира Васильева
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Наталия Киприянова частично удовлетворила иск вдовы погибшего в ДТП Виталия Никифорова, Ирины Алфёровой к сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву о возмещении вреда, причинённого смертью кормильца.
Решение было вынесено ещё 19 августа 2025 года, но тогда не привлекло внимания СМИ. Согласно нему, Владимир Васильев должен выплатить дочери погибшего в счёт компенсации морального вреда 1,2 млн рублей, а кроме того, он должен будет ежемесячно платить девочке 9664 рубля (с последующей индексацией взысканной суммы) до достижения ею 18 лет, то есть до 2032 года, сообщает информагентство ЕАН со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Кроме того, с Васильева взыскали сумму расходов на похороны Никифорова, которые обошлись семье в 741 тысячу рублей.
Сейчас Васильев отбывает наказание в виде принудительных работ в Нижнем Тагиле, с начала августа 2024 года он работает на Уралвагонзаводе, пишет ЕАН.
Трагическое ДТП, унёсшее жизни двух человек — таксиста и его пассажира — случилось в Екатеринбурге на улице Малышева 4 августа 2019 года. Владимир Васильев на огромной скорости влетел в стоявшее на светофоре такси.
У Васильева были внешние признаки опьянения, но его анализы неожиданно показали, что он трезв. Вскоре выяснилось, что мочу за сына сдал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев. На Андрея Васильева при этом уголовное дело за подмену анализов возбуждать не стали: следователи 58-го военного следственного отдела по ЦВО установили вину полковника по статье 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»), но освободили от ответственности на основании примечания к этой статье – поскольку преступление было совершено его близким родственником.
Решение было вынесено ещё 19 августа 2025 года, но тогда не привлекло внимания СМИ. Согласно нему, Владимир Васильев должен выплатить дочери погибшего в счёт компенсации морального вреда 1,2 млн рублей, а кроме того, он должен будет ежемесячно платить девочке 9664 рубля (с последующей индексацией взысканной суммы) до достижения ею 18 лет, то есть до 2032 года, сообщает информагентство ЕАН со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Кроме того, с Васильева взыскали сумму расходов на похороны Никифорова, которые обошлись семье в 741 тысячу рублей.
Сейчас Васильев отбывает наказание в виде принудительных работ в Нижнем Тагиле, с начала августа 2024 года он работает на Уралвагонзаводе, пишет ЕАН.
Трагическое ДТП, унёсшее жизни двух человек — таксиста и его пассажира — случилось в Екатеринбурге на улице Малышева 4 августа 2019 года. Владимир Васильев на огромной скорости влетел в стоявшее на светофоре такси.
Владимир Васильев после ДТП
У Васильева были внешние признаки опьянения, но его анализы неожиданно показали, что он трезв. Вскоре выяснилось, что мочу за сына сдал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев. На Андрея Васильева при этом уголовное дело за подмену анализов возбуждать не стали: следователи 58-го военного следственного отдела по ЦВО установили вину полковника по статье 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»), но освободили от ответственности на основании примечания к этой статье – поскольку преступление было совершено его близким родственником.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию