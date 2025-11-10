Возрастное ограничение 18+
Перевозка с нарушением правил привела в Екатеринбурге к гибели пятилетнего ребёнка
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 17 ноября, в Екатеринбурге произошла трагедия на дороге: в дорожно-транспортное происшествие попала легковая машина с малолетним пассажиром. Врачи не смогли спасти ребёнка.
ДТП случилось около 13.40 на улице Щербакова. В столкновении участвовали три автомобиля: «Хендай», «Ленд Ровер» и «Хендай Акцент». По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Хендай» двигался с небезопасной скоростью и не соблюдал дистанцию с впереди идущим автотранспортом. По этим причинам одна иномарка «боднула» другую в заднюю часть, после чего вылетела на встречную полосу. Там машина лихача врезалась в автомобиль «Хендай Акцент», за рулём которого сидел 27-летний водитель.
В результате аварии пострадали три человека, включая пятилетнего пассажира «Хендай Аксент». Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в медицинское учреждение. Однако вечером поступило известие о его смерти.
Во время осмотра места происшествия и опроса участников выяснилось, что погибший ребёнок перевозился с грубыми нарушениями правил. Малютка находилась в салоне без автокресла и даже не была пристёгнута ремнём безопасности. Бустер, предназначенный для безопасности, лежал незакреплённым среди вещей на заднем сиденье и не использовался.
Напомним, что сегодня очень похожее ДТП было зафиксировано и в соседней Верхней Пышме. Травмированный в той аварии с тремя машинами ребёнок сейчас находится в больничном учреждении.
