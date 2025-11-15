В Верхней Пышме в ДТП погиб мужчина и травмирован младенец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 17 ноября, в Верхней Пышме произошла дорожная автоавария с трагическим исходом. В ней погиб один человек, а совсем маленький ребёнок получил серьёзные травмы.Согласно информации, поступившей из областной Госавтоинспекции, примерно в 15.20 водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь по проспекту Успенский, выбрал небезопасную скорость и в результате столкнулся с автомобилем «Деу Матиз». От удара «Ладу» выкинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновением с автомобилем марки «Киа Рио».В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Веста», 1954 года рождения скончался на месте. Травмы различной степени тяжести получила трёхлетняя пассажирка автомобиля «Киа Рио». С места происшествия её отвезли в медицинское учреждение, где сейчас ею занимаются врачи.Более точные обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.Меж тем, прокуратура Верхней Пышмы взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП с участием 3 автомобилей. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.