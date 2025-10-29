Возрастное ограничение 18+
Сбившему женщину с ребёнком в Берёзовском водителю вынесли приговор
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водителю грузовика, который 23 мая 2025 года в Берёзовском на пешеходном переходе, напротив дома на Гагарина, 4 сбил женщину с четырёхлетней девочкой, вынесли приговор.
Напомним, малышка скончалась через непродолжительное время после аварии, и на мужчину возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По данным прокуратуры, мужчина ехал со скоростью 40 километров в час и не стал снижать скорость, когда впереди показался пешеходный переход. В суде он раскаялся и извинился. Также подчеркивается, что он частично компенсировал моральный ущерб.
Берёзовский городской суд признал его виновным и в качестве наказания назначил ему 2,5 года принудительных работ с удержанием 15% в доход государства. Также его на 2,5 года лишили водительских прав, сообщили в прокуратуре.
