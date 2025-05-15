Сбитая грузовиком четырёхлетняя девочка в Берёзовском скончалась в машине скорой





сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Девочка-пешеход от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, её 35-летняя мать с травмой головы доставлена в больницу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Берёзовском на пешеходном переходе, напротив дома на Гагарина, 4, грузовик сбил женщину с четырёхлетней девочкой. Малышка, к сожалению, не пережила аварию – она скончалась в машине скорой.По предварительным данным, трагедия произошла по вине водителя грузовика. Он должен был предоставить преимущество пешеходам.Установлено, что за рулём грузовика был 43-летний местный житель. Он заявил автоинспекторам, что не увидел женщину с ребёнком из-за остановившегося рядом автомобиля.Движение на месте ДТП сейчас ограничено. Транспорт направляют в объезд.