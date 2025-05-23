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СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Берёзовском, где погибла 4-летняя девочка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следователи СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, произошедшего 23 мая в Берёзовском. Под колёсами грузовика погибла четырёхлетняя девочка, её мать с травмами была госпитализирована.
ДТП случилось на улице Гагарина. По предварительным данным, водитель 1981 года рождения, управляя грузовым автомобилем, на пешеходном переходе сбил женщину и её дочь, которые направлялись домой из детской поликлиники. Как сообщил водитель сотрудникам Госавтоинспекции, он не заметил пешеходов из-за стоящего рядом автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Сейчас следователи проводят осмотры, допрашивают свидетелей, назначен комплекс экспертиз. В рамках расследования выясняются обстоятельства аварии и причины, приведшие к трагедии.
ДТП случилось на улице Гагарина. По предварительным данным, водитель 1981 года рождения, управляя грузовым автомобилем, на пешеходном переходе сбил женщину и её дочь, которые направлялись домой из детской поликлиники. Как сообщил водитель сотрудникам Госавтоинспекции, он не заметил пешеходов из-за стоящего рядом автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Сейчас следователи проводят осмотры, допрашивают свидетелей, назначен комплекс экспертиз. В рамках расследования выясняются обстоятельства аварии и причины, приведшие к трагедии.
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