В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после нападения школьниц на пожилого мужчину

17.42 Воскресенье, 2 ноября 2025
Скриншот из видео: МО МВД России "Каменск-Уральский"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве после нападения двух школьниц на пожилого мужчину в Каменске-Уральском. Инцидент был снят на видео и распространился в соцсетях, сообщили в СК России.

На кадрах видно, как одна из девочек подходит со спины и бьёт мужчину по ногам, а вторая снимает происходящее на видео. Пострадавший падает на землю.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее МВД сообщило, что личности нападавших установлены. Это местные жительницы 14 и 15 лет, одна из которых ранее уже попадала в поле зрения полиции. Подростков доставили в отдел вместе с родителями. По словам одной из школьниц, они «хотели повеселиться».

С девочками провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения, после чего они извинились.

В последнее время подростки всё чаще становятся участниками подобных инцидентов. Так, ранее сообщалось о нападении группы несовершеннолетних на мужчину возле остановки после того, как он сделал им замечание. В начале октября на конечной остановке трамвайного маршрута №15 в районе Вторчермета подросток выстрелил из пневматического пистолета в водителя.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
