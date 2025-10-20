Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения мужчины подростками
Скриншот из видео: телеграм-канал «Злой Екатеринбург»
В социальных сетях распространилось видео, на котором группа подростков наносит удары взрослому мужчине на улице в Екатеринбурге. Видео опубликовано в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». Как сообщает читатель канала, запись избиения изначально появилась в телеграм-канале самих подростков. По предварительной информации, конфликт мог начаться после того, как мужчина сделал подросткам замечание и попросил не курить и не ругаться матом.
Как сообщает СК России, следственными органами по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, хулиганство.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Борису Францишко представить доклад о ходе расследования.
