Возрастное ограничение 18+
Попавшему в ДТП с четырьмя погибшими в Талицком районе трактористу избрали меру пресечения
Фото: Талицкий районный суд
Водителю трактора, который стал участником жуткой аварии с четырьмя погибшими в Талицком районе, избрали меру пресечения.
Напомним, вечером 8 октября на трассе, связывающей Талицу с Буткой, с трактором столкнулась Kia Rio – все, кто находились в машине, погибли: 27-летний водитель, женщины 26 и 20 лет и четырёхлетняя девочка. По словам водителя трактора, техника «самопроизвольно» рванула в сторону встречной полосы. Известно, что у него не было водительских прав нужной категории.
На мужчину возбудили уголовное дело по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более человек, лицом, не имеющим права управления транспортным средством.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Талицкий районный суд в качестве меры пресечения избрал запрет определённых действий до 4 декабря 2025 года.
Напомним, вечером 8 октября на трассе, связывающей Талицу с Буткой, с трактором столкнулась Kia Rio – все, кто находились в машине, погибли: 27-летний водитель, женщины 26 и 20 лет и четырёхлетняя девочка. По словам водителя трактора, техника «самопроизвольно» рванула в сторону встречной полосы. Известно, что у него не было водительских прав нужной категории.
На мужчину возбудили уголовное дело по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более человек, лицом, не имеющим права управления транспортным средством.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Талицкий районный суд в качестве меры пресечения избрал запрет определённых действий до 4 декабря 2025 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Талице возбуждено дело после гибели семьи в ДТП с трактором
05 октября 2025
05 октября 2025
Семья из Талицы погибла в ДТП с трактором
05 октября 2025
05 октября 2025