Семья из Талицы погибла в ДТП с трактором

Вечером 4 октября на 28-м километре автодороги «Талица – Бутка» произошло столкновение трактора МТЗ-82, не имевшего государственной регистрации, и легкового автомобиля Kia Rio. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, в результате аварии погибли все находившиеся в легковушке.В машине скончались 27-летний водитель, две женщины 26 и 20 лет, а также 4-летняя девочка. Все погибшие, как уточнили инспекторы, были жителями Талицы и направлялись в село Казаковское.Водитель трактора, 27-летний житель Тугулыма, при освидетельствовании находился в трезвом состоянии, сообщили в ведомстве. Он пояснил инспекторам, что транспортное средство совершило «самопроизвольный рывок» в сторону встречной полосы. Это объяснение проверят в ходе расследования. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.