В Талице возбуждено дело после гибели семьи в ДТП с трактором

Талицкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Тугулыма 1999 года рождения, который, по версии следствия, нарушил правила дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек. Мужчина подозревается по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек лицом, не имеющим права управления транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.По данным следствия, вечером 4 октября на 28-м километре автодороги «Талица – Бутка» произошло столкновение трактора МТЗ-82, не имевшего государственной регистрации, и автомобиля Kia Rio. В результате аварии погибли все находившиеся в легковом автомобиле: 27-летний водитель, женщины 26 и 20 лет и 4-летняя девочка.Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и собирает доказательства. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.