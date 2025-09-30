Возрастное ограничение 18+
Дело погубившей своих детей забытой зажигалкой жительницы Асбеста передали в суд
Фото: МЧС Свердловской области
В Асбесте передали в суд уголовное дело местной жительницы, 2002 года рождения, которую винят в гибели её собственных детей – четырёхстенного сына и трёхлетней дочери.
По версии следствия, 28 июля 2025 года, когда произошла трагедия, женщина оставила газовую зажигалку в доступном для детей месте, после чего ушла по своим делам. Пока мамы не было, малыши добрались до зажигалки и случайно подожгли кровать. К тому моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, в квартире оставались лишь два бездыханных тела.
Матери предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Её дело рассмотрит Асбестовский городской суд.
По версии следствия, 28 июля 2025 года, когда произошла трагедия, женщина оставила газовую зажигалку в доступном для детей месте, после чего ушла по своим делам. Пока мамы не было, малыши добрались до зажигалки и случайно подожгли кровать. К тому моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, в квартире оставались лишь два бездыханных тела.
«Согласно заключению экспертизы, причиной смерти детей стало острое отравление окисью углерода, осложнившееся развитием острой дыхательной недостаточности»,
– рассказали в прокуратуре области.
Матери предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Её дело рассмотрит Асбестовский городской суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
29 сентября 2025
29 сентября 2025