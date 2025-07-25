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Ещё две едва начавшиеся жизни сгорели в пожаре — сегодня в Асбесте

19.44 Понедельник, 28 июля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Уральцы не успели оправиться от шокирующей истории, произошедшей в субботу в Горном Щите, где пожар унёс жизни четырёх человек, как случилось новое горе. Сегодня в Асбесте вышедший из-под контроля огонь унёс жизни двух малышей.

Смертоносный пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома. Погибли четырёхлетняя девочка и пятилетний мальчик. Очаг возгорания, по данным специалистов, находился на втором ярусе их детской кровати.

Пламя разгорелось стремительно. На момент происшествия мать детей находилась вне квартиры. Известно, что малыши были оставлены одни.
Для тушения огня к месту происшествия направили 14 пожарных и спасателей в сопровождении 5 единиц спецтехники. До прибытия экстренных служб из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Причины трагедии предстоит установить экспертам испытательной пожарной лаборатории. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Пока неизвестно, что именно стало причиной воспламенения — короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём или что-то ещё.

С матерью погибших детей сейчас работают психологи МЧС. Женщина находится в глубоком шоке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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14:51 В Екатеринбурге вынесли приговор убийце шестилетнего Далера Бобиева
14:23 В Свердловской области впервые провели малоинвазивную операцию на надпочечнике у ребёнка
14:04 Бывший замглавы Дегтярска получил условный срок за махинации с контрактом на 258 миллионов
13:16 На Урале построят первый в России завод скоростных поездов
12:49 Бастрыкин взял под контроль расследование нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге
12:41 В Екатеринбурге на улице Майкопской произошла массовая драка со стрельбой и пострадавшими
12:24 Суд обязал власти Асбеста рекультивировать старый мусорный полигон
12:05 Уральские школьники создали умные системы для рыбных хозяйств и промышленности
11:00 Врач екатеринбургской больницы напомнила об опасности эхинококкоза у детей летом
18:12 В Екатеринбурге группа подростков избила мужчину — возбуждено уголовное дело
17:49 Пенсии работающим пенсионерам в Свердловской области пересчитают по-новому с августа
17:15 Прокуратура оценит законность введения платы за активности в дендропарках Екатеринбурга
16:47 На трассе «Екатеринбург–Тюмень» в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых
15:32 В Серове жильцам дома, где произошёл взрыв газа, выплатят более 400 миллионов рублей
14:42 Куда сходить в Екатеринбурге с 28 июля по 3 августа
14:10 В Свердловской области за сутки в пожарах погибли 4 человека, ещё одного нашли в реке Сосьва
13:48 Сильный ветер, град и дожди ожидаются в Свердловской области 27 и 28 июля
12:57 После сообщений в СМИ о свадебных танцев посреди дороги в Екатеринбурге — проводится проверка
11:33 В Екатеринбурге выезд с двора привёл к гибели мотоциклиста на улице Титова
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