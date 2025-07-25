Ещё две едва начавшиеся жизни сгорели в пожаре — сегодня в Асбесте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральцы не успели оправиться от шокирующей истории, произошедшей в субботу в Горном Щите, где пожар унёс жизни четырёх человек, как случилось новое горе. Сегодня в Асбесте вышедший из-под контроля огонь унёс жизни двух малышей.Смертоносный пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома. Погибли четырёхлетняя девочка и пятилетний мальчик. Очаг возгорания, по данным специалистов, находился на втором ярусе их детской кровати.Пламя разгорелось стремительно. На момент происшествия мать детей находилась вне квартиры. Известно, что малыши были оставлены одни.Для тушения огня к месту происшествия направили 14 пожарных и спасателей в сопровождении 5 единиц спецтехники. До прибытия экстренных служб из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек.Причины трагедии предстоит установить экспертам испытательной пожарной лаборатории. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Пока неизвестно, что именно стало причиной воспламенения — короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём или что-то ещё.С матерью погибших детей сейчас работают психологи МЧС. Женщина находится в глубоком шоке.