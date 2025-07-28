Возрастное ограничение 18+

СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте

07.25 Вторник, 29 июля 2025
Кадр из видео: СУ СКР по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ) в связи с гибелью двух детей при пожаре Асбесте.

Трагедия произошла в одной из квартир дома на Московской. При тушении пожарные обнаружили тела двух детей, 2020 и 2021 годов рождения.

«На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи и криминалисты областного СУ СКР, а также представители отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) ГУ криминалистики СКР»,

сообщили в областном СК.


Выясняются причины произошедшего.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, погибшие – девочка 3 лет и мальчик 4 лет. По его словам, тело одного ребёнка обнаружили в коридоре, тело второго было на двухъярусной кровати, где был очаг возгорания. Мальчик ещё дышал, когда его нашли, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Предполагается, что пожар устроили сами дети.

«По одной из отрабатываемых МВД, СКР и МЧС версий, возгорание началось с кровати матери ребятишек. Дети, оставшись без присмотра взрослых, надышались едкого дыма и скончались. Игра со спичками или иные нарушения противопожарной безопасности, могли стать причиной данного ЧП»,

– сказал Горелых.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ещё две едва начавшиеся жизни сгорели в пожаре — сегодня в Асбесте
28 июля 2025
За сутки на водоёмах Свердловской области обнаружены тела двух погибших
20 июля 2025
Стали известны детали пожара в дачном доме в Екатеринбурге, где погибли женщина и трое детей
26 июля 2025
В Екатеринбурге группа подростков избила мужчину — возбуждено уголовное дело
27 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:18 В два раза сократилось число аварий с участием электросамокатов в Екатеринбурге
08:48 На замену лифтов из свердловского бюджета выделят ещё 177,9 миллиона рублей
08:34 В Екатеринбурге анонсировали открытие детского сада на 200 малышей во Втузгородке
08:28 Дети массово заболели ковидом в санатории в Нижних Сергах
08:02 У Россельхознадзора возникли вопросы к свердловскому производителю зерна
07:42 В Екатеринбурге пенсионерка застраховала свою жизнь и влезла в долги
07:25 СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте
07:10 В Берёзовском произошло смертельное ДТП с участием опоры электропередач
21:06 Арестом и штрафами наказали танцевавших на дороге в Екатеринбурге людей
20:30 Возле станции Шарташ исчезнут гаражи
19:44 Ещё две едва начавшиеся жизни сгорели в пожаре — сегодня в Асбесте
19:28 Екатеринбургские ветеринары спасают «залеченного» их коллегами кота
18:44 За выходные свердловские пожары унесли жизни и здоровье нескольких человек
18:11 Отец убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева обещал перевести миллионную компенсации в детский дом
17:30 В Екатеринбурге перекроют дороги из-за празднования Дня ВДВ
14:51 В Екатеринбурге вынесли приговор убийце шестилетнего Далера Бобиева
14:23 В Свердловской области впервые провели малоинвазивную операцию на надпочечнике у ребёнка
14:04 Бывший замглавы Дегтярска получил условный срок за махинации с контрактом на 258 миллионов
13:16 На Урале построят первый в России завод скоростных поездов
12:49 Бастрыкин взял под контроль расследование нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге
12:41 В Екатеринбурге на улице Майкопской произошла массовая драка со стрельбой и пострадавшими
12:24 Суд обязал власти Асбеста рекультивировать старый мусорный полигон
12:05 Уральские школьники создали умные системы для рыбных хозяйств и промышленности
11:00 Врач екатеринбургской больницы напомнила об опасности эхинококкоза у детей летом
18:12 В Екатеринбурге группа подростков избила мужчину — возбуждено уголовное дело
17:49 Пенсии работающим пенсионерам в Свердловской области пересчитают по-новому с августа
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
10:18 В два раза сократилось число аварий с участием электросамокатов в Екатеринбурге
08:48 На замену лифтов из свердловского бюджета выделят ещё 177,9 миллиона рублей
08:34 В Екатеринбурге анонсировали открытие детского сада на 200 малышей во Втузгородке
08:28 Дети массово заболели ковидом в санатории в Нижних Сергах
08:02 У Россельхознадзора возникли вопросы к свердловскому производителю зерна
07:42 В Екатеринбурге пенсионерка застраховала свою жизнь и влезла в долги
07:25 СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте
07:10 В Берёзовском произошло смертельное ДТП с участием опоры электропередач
21:06 Арестом и штрафами наказали танцевавших на дороге в Екатеринбурге людей
20:30 Возле станции Шарташ исчезнут гаражи
19:44 Ещё две едва начавшиеся жизни сгорели в пожаре — сегодня в Асбесте
19:28 Екатеринбургские ветеринары спасают «залеченного» их коллегами кота
18:44 За выходные свердловские пожары унесли жизни и здоровье нескольких человек
18:11 Отец убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева обещал перевести миллионную компенсации в детский дом
17:30 В Екатеринбурге перекроют дороги из-за празднования Дня ВДВ
14:51 В Екатеринбурге вынесли приговор убийце шестилетнего Далера Бобиева
14:23 В Свердловской области впервые провели малоинвазивную операцию на надпочечнике у ребёнка
14:04 Бывший замглавы Дегтярска получил условный срок за махинации с контрактом на 258 миллионов
13:16 На Урале построят первый в России завод скоростных поездов
12:49 Бастрыкин взял под контроль расследование нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге
12:41 В Екатеринбурге на улице Майкопской произошла массовая драка со стрельбой и пострадавшими
12:24 Суд обязал власти Асбеста рекультивировать старый мусорный полигон
12:05 Уральские школьники создали умные системы для рыбных хозяйств и промышленности
11:00 Врач екатеринбургской больницы напомнила об опасности эхинококкоза у детей летом
18:12 В Екатеринбурге группа подростков избила мужчину — возбуждено уголовное дело
17:49 Пенсии работающим пенсионерам в Свердловской области пересчитают по-новому с августа
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK