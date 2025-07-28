СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте

«На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи и криминалисты областного СУ СКР, а также представители отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) ГУ криминалистики СКР»,

– сказал Горелых.

«По одной из отрабатываемых МВД, СКР и МЧС версий, возгорание началось с кровати матери ребятишек. Дети, оставшись без присмотра взрослых, надышались едкого дыма и скончались. Игра со спичками или иные нарушения противопожарной безопасности, могли стать причиной данного ЧП»,