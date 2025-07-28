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СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте
Кадр из видео: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ) в связи с гибелью двух детей при пожаре Асбесте.
Трагедия произошла в одной из квартир дома на Московской. При тушении пожарные обнаружили тела двух детей, 2020 и 2021 годов рождения.
Выясняются причины произошедшего.
Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, погибшие – девочка 3 лет и мальчик 4 лет. По его словам, тело одного ребёнка обнаружили в коридоре, тело второго было на двухъярусной кровати, где был очаг возгорания. Мальчик ещё дышал, когда его нашли, но, к сожалению, спасти его не удалось.
Предполагается, что пожар устроили сами дети.
Трагедия произошла в одной из квартир дома на Московской. При тушении пожарные обнаружили тела двух детей, 2020 и 2021 годов рождения.
«На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи и криминалисты областного СУ СКР, а также представители отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) ГУ криминалистики СКР»,
– сообщили в областном СК.
Выясняются причины произошедшего.
Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, погибшие – девочка 3 лет и мальчик 4 лет. По его словам, тело одного ребёнка обнаружили в коридоре, тело второго было на двухъярусной кровати, где был очаг возгорания. Мальчик ещё дышал, когда его нашли, но, к сожалению, спасти его не удалось.
Предполагается, что пожар устроили сами дети.
«По одной из отрабатываемых МВД, СКР и МЧС версий, возгорание началось с кровати матери ребятишек. Дети, оставшись без присмотра взрослых, надышались едкого дыма и скончались. Игра со спичками или иные нарушения противопожарной безопасности, могли стать причиной данного ЧП»,
– сказал Горелых.
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