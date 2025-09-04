Возрастное ограничение 18+

Условным сроком наказали заведующую детсадом в Екатеринбурге, где воспитанница повисла на шарфе

11.44 Понедельник, 8 сентября 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор заведующей хозяйством в детском саду №180, где малолетняя девочка повисла на шарфе, зацепившись им за элемент горки.

Напомним, несчастный случай, который закончился трагедией для семьи девочки, произошёл 25 января 2023 года. По неизвестной причине воспитательница недоглядела за ребёнком и вспомнила о малыше только к моменту возвращения с прогулки. Всё это время девочка висела на шарфе. Когда её нашли в таком состоянии, в детский сад вызвали скорую помощь. Малышку госпитализировали, но спустя несколько дней она скончалась.

В суде были представлены доказательства того, что игровое оборудование на территории детского сада, за которое отвечала заведующая, не соответствовало требованиям безопасности, что привело к травмированию ребёнка и его гибели, сообщили в прокуратуре.

Кировский районный суд Екатеринбурга признал заведующую виновной в халатности, повлёкшей по неосторожности гибель человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), и назначил ей 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком и лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях, также на 2 года 6 месяцев.

В прокуратуре также напомнили, что в июне 2024 года был вынесен приговор бывшей воспитательнице девочки, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). Суд назначил ей 2 года ограничения свободы с запретом заниматься преподавательской деятельностью на срок 2 года.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
