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Девочка, зацепившаяся шарфом за горку в детском саду в Екатеринбурге, скончалась
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге умерла девочка, которая в детском саду зацепилась шарфом за горку. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что маленькая воспитанница детского сада №180 пострадала 25 января. Она получила травму при катании с горки в детском саду, зацепившись шарфом за конструктивный элемент горки. Сегодня стало известно, что девочка скончалась.
Следователем СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Выясняются все обстоятельства трагедии.
Напомним, что маленькая воспитанница детского сада №180 пострадала 25 января. Она получила травму при катании с горки в детском саду, зацепившись шарфом за конструктивный элемент горки. Сегодня стало известно, что девочка скончалась.
Следователем СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Выясняются все обстоятельства трагедии.
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