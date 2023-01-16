Маленькая девочка получила травму в одном из детсадов Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 25-го января, маленькая воспитанница детского сада №180, что в Пионерском микрорайоне Кировского района города Екатеринбурга, получила травму. Она каталась с горки во время прогулки и зацепилась шарфом за перила.По какой-то причине воспитатель группы, в которую ходит потерпевшая, не заметила того, что произошло. Она хватилась ребёнка только после окончания прогулки, когда детей отправили обратно в помещение. Когда де стало понятно, что с девочкой приключилась беда, пришлось вызывать бригаду «Скорой помощи» и госпитализировать малютку. На данный состояние девочки стабилизированно, но врачи продолжают оказывать ей медицинскую помощь.По факту случившегося в детском саду Екатеринбурга, прокуратура Кировского района организовала проверку. Выясняются все обстоятельства, при которых ребёнок 2019-го года рождения получил травму. В результате проверки будет установлена и степень вины в произошедшем работников дошкольного учреждения. Кроме того, будет установлено насколько безопасна горка и другие конструкции на территории детсада.