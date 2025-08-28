Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о смерти пропавшего в Артёмовского восьмилетнего мальчика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что восьмилетний Тимофей, которого в Артёмовском искали два дня, погиб.
Ранее в медиапространстве появлялась информация о том, что его вещи нашли на берегу затопленного карьера. В какой-то момент информагентство «ЕАН» её опровергло, но позже подозрения всё же подтвердились – координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказал Е1.ru, что мама опознала одежду своего сына.
На данный момент СМИ пишут, что тело пропавшего ребёнка вынесли на берег и накрыли чёрным пакетом.
В полиции и СК трагедию официально ещё не комментировали.
По данным «КП-Екатеринбург», тело мальчика нашли с помощью подводного дрона на глубине семи метров. Предположительно, ребёнок не ожидал, что у берега будет глубоко, и из-за неосторожного шага упал в воду. Со слов соседей, он не умел плавать.
Ранее в медиапространстве появлялась информация о том, что его вещи нашли на берегу затопленного карьера. В какой-то момент информагентство «ЕАН» её опровергло, но позже подозрения всё же подтвердились – координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказал Е1.ru, что мама опознала одежду своего сына.
На данный момент СМИ пишут, что тело пропавшего ребёнка вынесли на берег и накрыли чёрным пакетом.
В полиции и СК трагедию официально ещё не комментировали.
По данным «КП-Екатеринбург», тело мальчика нашли с помощью подводного дрона на глубине семи метров. Предположительно, ребёнок не ожидал, что у берега будет глубоко, и из-за неосторожного шага упал в воду. Со слов соседей, он не умел плавать.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На берегу затопленного карьера в Артёмовском нашли детские вещи
28 августа 2025
28 августа 2025
В Артёмовском пропал восьмилетний мальчик в синей футболке
27 августа 2025
27 августа 2025
В Екатеринбурге разыскивают 5-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Пионерском микрорайоне
24 августа 2025
24 августа 2025