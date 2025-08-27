Возрастное ограничение 18+
На берегу затопленного карьера в Артёмовском нашли детские вещи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне в Артёмовском, где продолжаются поиски восьмилетнего мальчика, на берегу затопленного карьера обнаружили детские вещи.
Об этом пишет издание «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свердловский СК. Следователи предположили, что найденные футболка, джинсы и сланцы могут принадлежать пропавшему ребёнку, в связи с чем водолазы начали обследовать водоём.
Сегодня информационное агентство «ЕАН» сообщило, что найденные вещи принадлежали другому ребёнку. Однако обследование карьера решили не прекращать.
По данным пресс-секретаря областного главка полиции Валерия Горелых, семья мальчика – благополучная, на учёте не состоит. Он живёт с матерью, отцом, двумя сёстрами и братом.
