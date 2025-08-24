Возрастное ограничение 18+
В Артёмовском пропал восьмилетний мальчик в синей футболке
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «Прорыв»)
Вчера, 26 августа, в Артёмовском восьмилетний Тимофей Цыпленков не вернулся с прогулки. Сейчас его ищут. Ориентировку на мальчика публикуют поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт».
Ребёнок ростом 135 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и светло-русыми волосами. Был одет в синюю футболку, чёрные брюки и бордовые сланцы.
Поисками мальчика, помимо добровольцев, занимается отдел МВД по Артёмовскому. В полиции просят всех, кто что-либо знает о его местонахождении, звонить по телефонам: 8 (343) 632-12-02 либо 102 (02).
