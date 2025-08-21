Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице Московской мужчина на электросамокате сбил 12-летнего мальчика
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Ещё один случай с наездом на ребёнка на электросамокате произошёл в Екатеринбурге. Сегодня утром, примерно в 10.30 на улице Московской 31-летний мужчина сбил 12-летнего мальчика.
В результате ДТП ребёнок получил травму руки – его увезли в ДГКБ №9, сообщили в городской ГИБДД.
Электросамокатчику грозит штраф в размере 800 рублей за нарушение части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Такой же протокол составили на 19-летнего парня, который вчера сбил шестилетнюю девочку на улице Белинского. Напомним, что молодому человеку также грозит уголовная ответственность. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ – «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».
