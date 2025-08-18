Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге парень на электросамокате сбил шестилетнюю девочку
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В минувшую среду, 20 августа, примерно в 18.10 в Екатеринбурге вблизи дома №216 на улице Белинского 19-летний парень на электросамокате сбил шестилетнюю девочку.
Как рассказали в городской ГИБДД, в результате ДТП малышка получила травму головы и была доставлена в ДГКБ №9.
В момент произошедшего с девочкой была её мама.
Сбившим девочку молодым человеком оказался 19-летний житель Челябинска. Также в ходе проверки выяснилось, что ехал на электросамокате он не один. В итоге на парня составили протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ, предусматривающий штраф в размере 800 рублей за нарушение ПДД.
Кроме этого, молодому человеку грозит штраф в размере 5000 рублей от представителей кикшеринговой компании за пассажира на электросамокате.
«Мать ребёнка пояснила, что они возвращались домой с детского сада. Неожиданно для неё, молодой человек, управляющий электросамокатом, совершил наезд на ребёнка»,
– рассказали в пресс-группе.
