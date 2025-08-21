Возрастное ограничение 18+
После наезда на шестилетнюю екатеринбурженку электросамоката возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После инцидента на улице Белинского в Екатеринбурге, где шестилетнюю девочку сбили двое молодых людей на электросамокате, возбудили уголовное дело.
Как сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Свердловской области, делобыло возбуждено по статье 268 УК РФ – «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».
Напомним, самокатом управлял 19-летний челябинец. В результате столкновения девочка получила травму головы.
Как сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Свердловской области, делобыло возбуждено по статье 268 УК РФ – «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».
Напомним, самокатом управлял 19-летний челябинец. В результате столкновения девочка получила травму головы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дело о незаконной миграции возбудили в Екатеринбурге после жалоб на соседей-иностранцев
19 августа 2025
19 августа 2025
СК возбудил уголовное дело после травмирования ребёнка на эскалаторе в екатеринбургском ТЦ
20 августа 2025
20 августа 2025