Пострадавшему на эскалаторе в Екатеринбурге ребёнку не спасли руку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ребёнку, которого затянуло на эскалаторе в одном из торговых центров Екатеринбурга, не удалось спасти руку.
«КП-Екатеринбург», ссылаясь на отца пострадавшего малыша, пишет, что кисть была раздроблена слишком сильно. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации ДГКБ № 9. Ребёнка вывели из медикаментозной комы, он дышит сам.
Напомним, в связи со случившимся Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
