Глава СК потребовал доклад о ЧП с ребёнком на эскалаторе в екатеринбургском ТЦ
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого после травмирования малолетнего мальчика на эскалаторе в екатеринбургском ТЦ.
Докладывать главе ведомства будут о ходе расследования и обстоятельствах инцидента, которые удалось установить, сообщили в Следкоме.
Напомним, несчастный случай произошёл в ТЦ «Ботаника Молл». Ребёнка стало затягивать под механизм эскалатора, когда он спускался с мамой. Известно, что он получил травму руки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
