СК возбудил уголовное дело после травмирования ребёнка на эскалаторе в екатеринбургском ТЦ
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования малолетнего ребёнка на эскалаторе в торговом центре.
По данным телеграм-канала Ural Mash, несчастный случай произошёл в ТЦ «Ботаника Молл». Ребёнок вместе с семьёй спускался на эскалаторе, когда его стало затягивать под механизм. С места происшествия ребёнка увезли на скорой помощи, передаёт ресурс.
Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в Следственном комитете.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что ребёнку травмировало руку.
По его данным, семья, в которой произошла беда, на учёте не состоит, полная. Родители воспитывают трёх детей. В минувший вечер мать пришла в торговый центр с двумя малышами.
