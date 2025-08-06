Возрастное ограничение 18+
В три раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в три раза выросла площадь лесных пожаров. Такие данные приводит ФБУ «Авиалесоохрана».
Согласно информации из оперативной сводки лесопожарной службы на 7 августа 2025 года, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади 30 гектаров. Вчера сообщалось об одном пожаре на площади 9 гектаров.
Всего на сегодняшний день известно о 73 «активных» пожаров в лесах России на общей площади 28 503 гектара.
