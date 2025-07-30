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В лесах Свердловской области вспыхнул пожар площадью девять гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь фиксируют лесные пожара. Новое возгорание зарегистрировали в прошедшие сутки.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 6 августа, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади 9 гектаров. Вчера организация возгорания в лесах области не фиксировала.
Всего на сегодняшний день на территории России действует 97 лесных пожаров на площади 28 388 гектаров.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 6 августа, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади 9 гектаров. Вчера организация возгорания в лесах области не фиксировала.
Всего на сегодняшний день на территории России действует 97 лесных пожаров на площади 28 388 гектаров.
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03 августа 2025
03 августа 2025