Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Свердловской области, нарушив движение других поездов





— сообщили в Уральской транспортной прокуратуре Установлено, что 12.04.2024 в 22.40 на 149 км пикет 10 перегона Лобва — Коптяки Свердловской железной дороги произошел сход вагона 54889613 одной тележкой грузового поезда N 2017 приписки ТЧ-12 сообщением Нижний Тагил — Серов,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Цистерна в составе грузового поезда №2017 сообщением Нижний Тагил — Серов сошла с рельсов накануне в 22.40.Пострадавших в результате инцидента нет, однако из-за него нарушилось движение поездов — пассажиров «Ласточки» сообщением Екатеринбург — Карпинск после нескольких часов простоя вывезли на автобусе до Серова, а оттуда до Карпинска им пришлось добираться на такси. Пассажиров «Финист» сообщением Нижний Тагил — Карпинск СвЖД доставит до Серова и Карпинска на автобусе и такси. Поезд №128 Приобье — Екатеринбург будет направлен из Серова не по обычному маршруту через Нижний Тагил, а через Махнево — Алапаевск, а поезд №127 Екатеринбург — Приобье пока задержан на станции Ляля, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.