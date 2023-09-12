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Дамир Юсупов прокомментировал инцидент с аварийной посадкой самолета «Уральских авиалиний»
Фото: авиакомпания «Уральские авиалинии»
Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который в 2019 году посадил самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле под Москвой, прокомментировал сегодняшнее «чудо на пшеничном поле» в Новосибирской области.
Напомним, что сегодня утром самолет Airbus «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.
Экипаж воздушного судна: командир самолета – Сергей Белов, второй пилот – Эдуард Семёнов, старший бортпроводник – Дарья Глушкова, бортпроводники – Айша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов. Экипаж на время расследования отстранят от полетов.
Другой пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов стал широко известен после аварийной посадки самолета утром 15 августа 2019 года в Раменском районе Подмосковья. Из-за столкновения с птицами самолет вынужденно приземлился на кукурузном поле. Во время происшествия никто не пострадал. Экипаж самолета был представлен к госнаградам.
«Хочу поделиться эмоциями. Не успев зарулить на стоянку после очередного рейса, от коллег узнал неожиданную новость: экипаж рейса U61383 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Сочи – Омск, совершил вынужденную посадку на поле в Новосибирской области. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное – все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!»
– написал Дамир Юсупов в своих соцсетях.
Напомним, что сегодня утром самолет Airbus «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.
Экипаж воздушного судна: командир самолета – Сергей Белов, второй пилот – Эдуард Семёнов, старший бортпроводник – Дарья Глушкова, бортпроводники – Айша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов. Экипаж на время расследования отстранят от полетов.
Другой пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов стал широко известен после аварийной посадки самолета утром 15 августа 2019 года в Раменском районе Подмосковья. Из-за столкновения с птицами самолет вынужденно приземлился на кукурузном поле. Во время происшествия никто не пострадал. Экипаж самолета был представлен к госнаградам.
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Экипаж самолета «Уральских авиалиний», приземлившегося в поле, отстранят от полетов
12 сентября 2023
12 сентября 2023