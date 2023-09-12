Дамир Юсупов прокомментировал инцидент с аварийной посадкой самолета «Уральских авиалиний»

– написал Дамир Юсупов в своих соцсетях.

«Хочу поделиться эмоциями. Не успев зарулить на стоянку после очередного рейса, от коллег узнал неожиданную новость: экипаж рейса U61383 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Сочи – Омск, совершил вынужденную посадку на поле в Новосибирской области. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное – все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!»