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Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на поле под Новосибирском
Скрин видео МЧС России
На поле в Новосибирской области экстренно приземлился самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Он летел из Сочи в Омск.
В МЧС России рассказали, что самолет Boeing совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.
В Росавиации уточнили, что инцидент произошел сегодня в 05.44 по московскому времени. Посадка была осуществлена на подобранную с воздуха площадку около села Каменка. В Новосибирской области организовали оперативный штаб. Из Омска для оказания помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации.
Телеграм-канал Baza писал, что самолет на поле посадил капитан воздушного судна Сергей Белов. Однако пилот Сергей Белов заявил в соцсетях, что на этом рейсе был не он, а его однофамилец.
ТАСС сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета.
В МЧС России рассказали, что самолет Boeing совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.
В Росавиации уточнили, что инцидент произошел сегодня в 05.44 по московскому времени. Посадка была осуществлена на подобранную с воздуха площадку около села Каменка. В Новосибирской области организовали оперативный штаб. Из Омска для оказания помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации.
«Пассажиры доставлены в ДК села Убинское, Новосибирской области. Позже они будут доставлены в Омск»,
– сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».
Телеграм-канал Baza писал, что самолет на поле посадил капитан воздушного судна Сергей Белов. Однако пилот Сергей Белов заявил в соцсетях, что на этом рейсе был не он, а его однофамилец.
ТАСС сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета.
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