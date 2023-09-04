Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на поле под Новосибирском





– сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии». «Пассажиры доставлены в ДК села Убинское, Новосибирской области. Позже они будут доставлены в Омск»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На поле в Новосибирской области экстренно приземлился самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Он летел из Сочи в Омск.В МЧС России рассказали, что самолет Boeing совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.В Росавиации уточнили, что инцидент произошел сегодня в 05.44 по московскому времени. Посадка была осуществлена на подобранную с воздуха площадку около села Каменка. В Новосибирской области организовали оперативный штаб. Из Омска для оказания помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации.Телеграм-канал Baza писал, что самолет на поле посадил капитан воздушного судна Сергей Белов. Однако пилот Сергей Белов заявил в соцсетях, что на этом рейсе был не он, а его однофамилец.ТАСС сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета.