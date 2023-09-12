Экипаж самолета «Уральских авиалиний», приземлившегося в поле, отстранят от полетов





– заключил Сергей Скуратов. «На мой взгляд, выполнить такую посадку — это большой мастерство, это самообладание. Люди не растерялись и выполнили эту сложную посадку. Выполнили хорошо, потому что это самолет и люди»,





– рассказал Скуратов. «В этой ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Потому что в Омске длина взлетно-посадочной полосы — 2500 м, а в Новосибирске — 3000 м. Шасси невозможно было убрать, был ветер. Командир понял, что топлива не хватит и принял решение посадить самолёт на подобранную с воздуха площадку»,





– добавил Скуратов. «По полной программе заботимся об этих людях. Пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Экипаж самолёта «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился на поле в Новосибирской области, отстранят от полетов на время расследования. Об этом на брифинге заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.Сергей Скуратов рассказал, что экипаж профессионально подготовлен. Пилоты окончили летное училище в 2013 году.На время расследования экипаж отстранят от полетов. Сам самолет детально обследуют. Его планируют восстановить и снова использовать.Скуратов назвал и причину аварийной посадки. По его словам, при заходе на посадку на самолете отказала зеленая гидросистема. Всего три системы. В таких ситуациях командир самолёта должен уйти на второй круг и оценить ситуацию.Внешних поломок, как заявляет гендиректор компании, нет. Пассажиры эвакуировались из самолёта сами и с помощью бортпроводников.Сейчас пассажиров вывозят из деревни, куда их эвакуировали. Выделены автобусы, определены электрички — отдельные вагоны. Большая часть пассажиров отправится в Омск вместе с багажом.