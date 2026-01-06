Юбилейные «Рождественские старты» в Екатеринбурге собрали спортсменов из 35 регионов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартовали всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты», которые в этом году проходят в 35-й раз и посвящены памяти Эдуарда Яламова. Турнир традиционно открывает спортивный сезон в регионе.В соревнованиях участвуют около 200 спортсменов из 35 регионов России, а также представители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии, сообщают региональные власти.Как отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, «Рождественские старты» остаются одним из ключевых легкоатлетических турниров страны и отражают высокий интерес к этому виду спорта – лёгкой атлетикой в регионе занимаются порядка 60 тысяч человек.В программу юбилейных стартов вошли бег на дистанции от 60 метров до одной мили, барьерный бег и прыжки в высоту. За награды борются ведущие российские спортсмены, в том числе призёры и победители чемпионатов России, а также сильнейшие атлеты из дружественных стран.