Свердловские ЖК смогут получить знак доверия от пользователей Авито

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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«Авито Недвижимость» запустила премию «Формула доверия» для девелоперов, в которую войдут в том числе жилые комплексы Свердловской области. Победителей будут определять по пользовательской активности на платформе, отзывам покупателей, качеству консультаций девелоперов и соблюдению сроков сдачи домов.В число участников автоматически попадут все ЖК, размещенные на «Авито Недвижимости» напрямую застройщиками с 1 января 2025 года. Подавать заявку не нужно, участие бесплатное.Всего победителей выберут в девяти регионах, включая Свердловскую область, Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области. Итоги премии подведут в октябре 2026 года на церемонии в Москве.Для оценки проектов аналитики Авито будут учитывать просмотры объявлений и карточек ЖК, добавления в избранное, отзывы жителей о качестве домов, благоустройстве и инфраструктуре, а также соответствие плановых и фактических сроков сдачи объектов.Премия включает 12 номинаций в трех блоках: выбор пользователей, качество и надежность проектов, а также девелопер года. Победители получат специальные цифровые бейджи в сервисе, которые должны помочь покупателям ориентироваться на рынке новостроек. Мероприятие для возрастной категории 18+