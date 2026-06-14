Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге перед сезоном отпусков вырос спрос на услуги зоонянь

15.15 Вторник, 16 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Спрос на услуги зоонянь в Екатеринбурге в преддверии летних отпусков вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».

По данным исследования, владельцы домашних животных все чаще обращаются к специалистам, которые могут присмотреть за питомцами во время отсутствия хозяев. В обязанности зоонянь обычно входят выгул, кормление, уход за животными и контроль их состояния.

Одновременно увеличивается и число предложений на рынке. За первые пять месяцев 2026 года количество объявлений от исполнителей, готовых оказывать такие услуги, выросло на 37% по сравнению с январем–маем прошлого года.

Средняя стоимость услуг зооняни в Екатеринбурге составляет около 500 рублей за одно посещение, выгул или определенный период присмотра. По мнению экспертов, рост интереса к таким услугам свидетельствует о более ответственном отношении владельцев к домашним животным и развитии рынка специализированного ухода за питомцами.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Спрос на новые кроссоверы и внедорожники в Свердловской области вырос почти на 13%
14 июня 2026
Спрос на посуточную аренду в Екатеринбурге за год вырос почти на треть
16 июня 2026
Зарплаты сварщиков выросли более чем на половину за год
08 июня 2026
За год объём ипотечных просрочек на вторичном рынке Свердловской области вырос на 117%
12 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В вашем городе всё системно плохо». Транспортный эксперт из Москвы — о причинах ДТП в Екатеринбурге

А также о том, что можно исправить, чтобы снизить число смертей на улицах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:01 Избившего подростка на склоне Уктуса мужчину отправили в колонию-поселение на 4,5 года
17:33 Жители Урала чаще всего дарят выпускникам гаджеты
17:15 Штукатурку сколачивают на колоннах здания мэрии Екатеринбурга
17:11 LADA, Hyundai и Kia стали самыми популярными марками в трейд-ине в Свердловской области
16:26 Мединский обсудил с Паслером новые культурные проекты в Свердловской области
16:25 УрФУ сохранил место в топ-15 лучших вузов России по версии RAEX
15:47 В Екатеринбурге скрытые проверки выявили девять нарушений у водителей автобусов
15:15 В Екатеринбурге перед сезоном отпусков вырос спрос на услуги зоонянь
14:50 В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову
14:01 Число занятых в малом и среднем бизнесе Свердловской области впервые превысило миллион человек
13:13 Денис Паслер вновь отметил важность строительства на ЕКАД первой в регионе трехуровневой развязки
12:55 В Екатеринбурге больше торговых площадей на жителя, чем в Москве и Петербурге
12:40 Спрос на посуточную аренду в Екатеринбурге за год вырос почти на треть
12:33 Выборы депутатов Заксобрания Свердловской области назначены на 20 сентября
12:12 В Свердловской области за год открыли семь новых поликлиник
11:48 Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в личный топ атмосферных арен
11:47 Три свердловских театра присоединятся к «Театральному поезду» после его остановки в Екатеринбурге
11:23 В Екатеринбурге намерены отреставрировать заводской цех XIX века
11:14 В Екатеринбурге объявлены торги на проектирование новых станций метро
11:10 Свердловская область за год сократила госдолг на 15 млрд рублей
11:01 Театр из Новоуральска получил спецприз Фестиваля театров малых городов России
10:27 В свердловской областной больнице запустили установку для облучения донорской крови
10:00 Более 4 тысяч детей отдохнули в первой смене загородных лагерей Екатеринбурга
09:15 Из свердловских садов за месяц вывезли вдвое больше мусора
21:12 Покатушки на квадроцикле с ребёнком по Карпинску закончились принудительными
20:35 Театральное сообщество Екатеринбурга просит Минкульт РФ поддержать «Коляда-театр»
Все новости Свердловской области
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
11:00 FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России
22:12 Авито Работа: скорость найма стала одним из ключевых факторов производительности малого бизнеса
22:06 За подделку справок об отсутствии ВИЧ ввели уголовную ответственность
18:57 Жара может делать животных агрессивнее и буквально мешать им думать
18:29 Путин призвал бизнес вкладываться в детские лагеря и здравницы
17:39 В Канаде задержали 17 лет летавшего по поддельным документам пилота
16:43 Верховный суд начал тестировать ИИ для помощи судьям и секретарям
Все новости России и мира
18:01 Избившего подростка на склоне Уктуса мужчину отправили в колонию-поселение на 4,5 года
17:33 Жители Урала чаще всего дарят выпускникам гаджеты
17:15 Штукатурку сколачивают на колоннах здания мэрии Екатеринбурга
17:11 LADA, Hyundai и Kia стали самыми популярными марками в трейд-ине в Свердловской области
16:26 Мединский обсудил с Паслером новые культурные проекты в Свердловской области
16:25 УрФУ сохранил место в топ-15 лучших вузов России по версии RAEX
15:47 В Екатеринбурге скрытые проверки выявили девять нарушений у водителей автобусов
15:15 В Екатеринбурге перед сезоном отпусков вырос спрос на услуги зоонянь
14:50 В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову
14:01 Число занятых в малом и среднем бизнесе Свердловской области впервые превысило миллион человек
13:13 Денис Паслер вновь отметил важность строительства на ЕКАД первой в регионе трехуровневой развязки
12:55 В Екатеринбурге больше торговых площадей на жителя, чем в Москве и Петербурге
12:40 Спрос на посуточную аренду в Екатеринбурге за год вырос почти на треть
12:33 Выборы депутатов Заксобрания Свердловской области назначены на 20 сентября
12:12 В Свердловской области за год открыли семь новых поликлиник
11:48 Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в личный топ атмосферных арен
11:47 Три свердловских театра присоединятся к «Театральному поезду» после его остановки в Екатеринбурге
11:23 В Екатеринбурге намерены отреставрировать заводской цех XIX века
11:14 В Екатеринбурге объявлены торги на проектирование новых станций метро
11:10 Свердловская область за год сократила госдолг на 15 млрд рублей
11:01 Театр из Новоуральска получил спецприз Фестиваля театров малых городов России
10:27 В свердловской областной больнице запустили установку для облучения донорской крови
10:00 Более 4 тысяч детей отдохнули в первой смене загородных лагерей Екатеринбурга
09:15 Из свердловских садов за месяц вывезли вдвое больше мусора
21:12 Покатушки на квадроцикле с ребёнком по Карпинску закончились принудительными
20:35 Театральное сообщество Екатеринбурга просит Минкульт РФ поддержать «Коляда-театр»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK