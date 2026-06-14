В Екатеринбурге перед сезоном отпусков вырос спрос на услуги зоонянь

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Спрос на услуги зоонянь в Екатеринбурге в преддверии летних отпусков вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».По данным исследования, владельцы домашних животных все чаще обращаются к специалистам, которые могут присмотреть за питомцами во время отсутствия хозяев. В обязанности зоонянь обычно входят выгул, кормление, уход за животными и контроль их состояния.Одновременно увеличивается и число предложений на рынке. За первые пять месяцев 2026 года количество объявлений от исполнителей, готовых оказывать такие услуги, выросло на 37% по сравнению с январем–маем прошлого года.Средняя стоимость услуг зооняни в Екатеринбурге составляет около 500 рублей за одно посещение, выгул или определенный период присмотра. По мнению экспертов, рост интереса к таким услугам свидетельствует о более ответственном отношении владельцев к домашним животным и развитии рынка специализированного ухода за питомцами. Мероприятие для возрастной категории 18+