Возрастное ограничение 18+

За подделку справок об отсутствии ВИЧ ввели уголовную ответственность

22.06 Среда, 10 июня 2026
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В России ввели уголовную ответственность за подделку, сбыт и использование фиктивных медицинских документов об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

За изготовление, продажу или использование поддельных справок предусмотрено наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Также суд сможет назначить штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, ограничение свободы или принудительные работы.

Более строгое наказание установлено за преступления, связанные со справками об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ. В этом случае виновным может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 1,5 млн рублей.

Если преступление совершено группой лиц, с использованием служебного положения или интернета, максимальный срок лишения свободы составит шесть лет, а штраф - до 2 млн рублей.

За действия организованной группы, повлекшие массовое заражение людей или другие тяжкие последствия, предусмотрено от четырех до восьми лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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