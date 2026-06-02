За подделку справок об отсутствии ВИЧ ввели уголовную ответственность

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В России ввели уголовную ответственность за подделку, сбыт и использование фиктивных медицинских документов об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.За изготовление, продажу или использование поддельных справок предусмотрено наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Также суд сможет назначить штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, ограничение свободы или принудительные работы.Более строгое наказание установлено за преступления, связанные со справками об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ. В этом случае виновным может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 1,5 млн рублей.Если преступление совершено группой лиц, с использованием служебного положения или интернета, максимальный срок лишения свободы составит шесть лет, а штраф - до 2 млн рублей.За действия организованной группы, повлекшие массовое заражение людей или другие тяжкие последствия, предусмотрено от четырех до восьми лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Мероприятие для возрастной категории 18+