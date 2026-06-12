В Екатеринбурге ищут новый дом для пяти служебных собак-пенсионеров из ИК

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники кинологической службы исправительной колонии №10 в Екатеринбурге начали искать новых владельцев для пяти служебных собак, завершивших службу по возрасту или состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.Среди животных 9-летняя Эльба, стерилизованная немецкая овчарка. Собака прошла общий и специальный курсы дрессировки. Она активна и ласкова со знакомыми людьми, но настороженно относится к незнакомцам.Новых владельцев также ищут для 7-летнего Рава. Он любит активные игры и быстро привыкает к новой обстановке. Собака не уживается с кошками и не рекомендуется для содержания в квартире.Еще один подопечный кинологов, 7-летний Торрес, завершил службу по возрасту и состоянию здоровья. У собаки есть проблемы с лапами, однако она отличается спокойным характером, не проявляет агрессии и хорошо ладит с детьми.Дом ищут и для 5-летней Бури. Собака не стерилизована, прошла общий курс дрессировки, дружелюбна к людям, детям и кошкам.Пятый питомец, 7-летняя Мадлен, завершила службу из-за проблем со здоровьем. Она прошла общий и специальный курсы дрессировки, любит играть с мячом. Собака игривая и ласковая, но при этом настороженно относится к посторонним и, как отмечают кинологи, «ненавидит кошек».Узнать подробности об условиях передачи животных можно у начальника кинологического отделения ИК-10 Екатерины Константиновой по телефону 8-950-656-87-79 или по электронной почте konstantinova.e.a@66.fsin.gov.ru.Мероприятие для возрастной категории 18+