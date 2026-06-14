Средняя цена нового китайского автомобиля в Свердловской области достигла 3,7 млн рублей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Весной 2026 года средняя стоимость нового китайского автомобиля в Свердловской области составила 3,7 млн рублей. Такие данные привели аналитики сервиса объявлений Авито Авто.Самой популярной моделью среди новых китайских автомобилей в регионе остается HAVAL Jolion со средней ценой 2,6 млн рублей. В число наиболее востребованных также вошли Geely Monjaro (4,9 млн рублей), JAECOO J6 (2,5 млн рублей), Geely Atlas (3,8 млн рублей), HAVAL M6 (2,2 млн рублей), OMODA C5 (2,7 млн рублей) и Changan UNI-S (3,1 млн рублей).Наиболее заметный рост спроса среди брендов за год показал Li Auto — интерес к автомобилям марки увеличился почти втрое. Также значительно вырос спрос на OMODA и Geely. Среди моделей лидером по динамике стал Voyah Free. В число автомобилей с наиболее быстрым ростом спроса также вошли Geely Atlas, JAECOO J8, Geely Monjaro и HAVAL H9.При этом ряд моделей за весну подешевел. Наиболее заметно снизилась средняя стоимость Chery Tiggo 9 — на 8,2%, до 4,5 млн рублей. Также уменьшились цены на OMODA C5, JAECOO J7, JAECOO J8, Geely Atlas и ряд других моделей.По данным Авито Авто, весной 2026 года на автомобили марки HAVAL приходилось почти треть всех предложений новых китайских машин на платформе. В компании отмечают, что спрос на китайские автомобили продолжает расти быстрее рынка в целом. По мнению экспертов, это связано с расширением модельного ряда и увеличением числа предложений у дилеров. Мероприятие для возрастной категории 18+