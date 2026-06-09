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Руководителя компании-поставщика осудили за коммерческий подкуп в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал руководителя коммерческой организации, поставляющей сварочное оборудование, виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере по части 4 статьи 204 УК РФ.
По версии следствия, в октябре-ноябре 2023 года осуждённый заплатил сотруднику одного из местных заводов, который мог повлиять на выбор поставщика при закупках, чтобы он посодействовал в заключении договора с его организацией. Они договорились на сумму в 1,2 миллиона рублей за покровительство, но осуждённый успел перевести только 360 тысяч рублей.
С учётом позиции прокурора суд назначил руководителю компании-поставщика 4 года условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере четырёхкратной суммы подкупа – 4,8 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Отдельно в ведомстве отметили, что в январе 2026 года суд вынес приговор сотруднику завода, признав его виновным в получении коммерческого подкупа. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, в октябре-ноябре 2023 года осуждённый заплатил сотруднику одного из местных заводов, который мог повлиять на выбор поставщика при закупках, чтобы он посодействовал в заключении договора с его организацией. Они договорились на сумму в 1,2 миллиона рублей за покровительство, но осуждённый успел перевести только 360 тысяч рублей.
С учётом позиции прокурора суд назначил руководителю компании-поставщика 4 года условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере четырёхкратной суммы подкупа – 4,8 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Отдельно в ведомстве отметили, что в январе 2026 года суд вынес приговор сотруднику завода, признав его виновным в получении коммерческого подкупа. Мероприятие для возрастной категории 18+
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