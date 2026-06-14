LADA, Hyundai и Kia стали самыми популярными марками в трейд-ине в Свердловской области

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Свердловской области чаще всего по программе трейд-ин дилерам сдают автомобили марок LADA, Hyundai и Kia. Такие данные по итогам первых пяти месяцев 2026 года привели эксперты Авито Авто.Лидером по доле автомобилей, передаваемых дилерам при обмене на другую машину, стала LADA — на отечественный бренд пришлось 15% всех сделок трейд-ин в регионе. Второе место занял Hyundai с долей 11%, третье — Kia, также набравшая 11%. В первую десятку вошли Toyota и Renault (по 6%), Nissan и Volkswagen (по 5%), Ford, Chevrolet и Skoda (по 4%).Среди автомобилей LADA, которые чаще всего сдают дилерам, лидирует Granta — на неё приходится 38% всех трейд-ин сделок бренда. Далее следуют Vesta (27%), XRAY (9%), Kalina и Largus (по 7%). У Hyundai наиболее популярным автомобилем для обмена стал Solaris (37%), за ним идут Creta (17%), Tucson (9%), Santa Fe (8%) и Elantra (5%). Среди моделей Kia лидирует Rio с долей 38%, далее расположились Sportage (16%), Ceed (13%), Cerato (7%) и Sorento (5%).В общем рейтинге моделей, наиболее востребованных в трейд-ине у дилеров Свердловской области, первое место заняла LADA Granta с долей 6%. В тройку также вошли Hyundai Solaris и Kia Rio — по 4%. Следом расположились LADA Vesta, Ford Focus, Volkswagen Polo, Hyundai Creta, Toyota RAV4, Kia Sportage и Opel Astra.Как отметил руководитель бизнес-направления «Автохаб» в Авито Авто Николай Дробушевич, трейд-ин остаётся основным каналом пополнения складов дилеров. По данным компании, в целом по России на него приходится около трети поступающих автомобилей, тогда как доля комиссионных продаж продолжает расти, а рынок выкупа автомобилей у частных владельцев постепенно оживляется на фоне снижения ключевой ставки. Также эксперты фиксируют рост интереса к кроссоверам и внедорожникам с пробегом, что отражается и на структуре трейд-ин сделок. Мероприятие для возрастной категории 18+