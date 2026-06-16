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Число занятых в малом и среднем бизнесе Свердловской области впервые превысило миллион человек
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области впервые более 1 млн человек оказались заняты в сфере малого и среднего предпринимательства. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.
По словам главы региона, достигнутый показатель стал историческим максимумом. Сейчас в секторе малого и среднего бизнеса работает почти половина трудоспособного населения области.
Кроме того, за год почти на треть увеличилось число самозанятых. По данным, приведенным губернатором, их количество приблизилось к 500 тыс. человек.
Паслер отметил, что власти сохраняют высокий уровень поддержки предпринимательства. В частности, в 2025 году представителям малого и среднего бизнеса были предоставлены микрозаймы на сумму более 1 млрд рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам главы региона, достигнутый показатель стал историческим максимумом. Сейчас в секторе малого и среднего бизнеса работает почти половина трудоспособного населения области.
Кроме того, за год почти на треть увеличилось число самозанятых. По данным, приведенным губернатором, их количество приблизилось к 500 тыс. человек.
Паслер отметил, что власти сохраняют высокий уровень поддержки предпринимательства. В частности, в 2025 году представителям малого и среднего бизнеса были предоставлены микрозаймы на сумму более 1 млрд рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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