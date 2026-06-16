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На ЕКАД построят первую в Свердловской области трехуровневую развязку
В Свердловской области появится первая трехуровневая транспортная развязка. Ее построят на пересечении Екатеринбургской кольцевой автодороги и Березовского тракта. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.
По словам главы региона, в настоящее время продолжается реконструкция ЕКАД. Проект предусматривает расширение магистрали до шести полос, а также реконструкцию трех существующих путепроводов и строительство трех новых транспортных развязок.
Паслер отметил, что осенью 2026 года власти рассчитывают открыть полноценное движение по шести полосам на участке протяженностью 2,6 километра.
Губернатор также сообщил, что в последние годы в регионе удалось существенно увеличить объемы дорожного строительства. В 2025 году в Свердловской области построили и реконструировали 31 километр автодорог, а также отремонтировали более 430 километров дорожного полотна.
. https://veved.ru/uploads/posts/2022-08/1660564232_clipboard25.jpg
Фото: Вечерние ведомости Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам главы региона, в настоящее время продолжается реконструкция ЕКАД. Проект предусматривает расширение магистрали до шести полос, а также реконструкцию трех существующих путепроводов и строительство трех новых транспортных развязок.
Паслер отметил, что осенью 2026 года власти рассчитывают открыть полноценное движение по шести полосам на участке протяженностью 2,6 километра.
Губернатор также сообщил, что в последние годы в регионе удалось существенно увеличить объемы дорожного строительства. В 2025 году в Свердловской области построили и реконструировали 31 километр автодорог, а также отремонтировали более 430 километров дорожного полотна.
. https://veved.ru/uploads/posts/2022-08/1660564232_clipboard25.jpg
Фото: Вечерние ведомости Мероприятие для возрастной категории 18+
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